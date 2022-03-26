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هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها.. دراسة توضح؟

هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها.. دراسة توضح؟
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تواصل – وكالات:

ينصح الخبراء بأهمية غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، للحد من تأثير المواد التي يتم حفظ الملابس بها على الجلد، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة.

ويوضح الخبراء، في دراسة حديثة، أن ارتداء ملابس جديدة قبل غسلها قد يؤدي إلى مشاكل جلدية، فغالبًا ما تستخدم العديد من المواد الكيميائية الضارة أثناء عملية التصنيع.

وتحذر أخصائية الأمراض الجلدية، الدكتورة آزاده شيرازي، المستهلكين من توخي الحذر من مادة الكينولين، والتي يمكن أن تظهر بمستويات عالية، خاصة في البوليستر.

وأضافت أنه “لا يمكن أن تسبب المواد الكيماوية بالملابس الجديدة، التهاب الجلد التماسي التحسسي فحسب، بل من المحتمل أن تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان”.

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