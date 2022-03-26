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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الخارجية الأمريكية تكشف حجم مساعداتها لأوكرانيا خلال شهر من الحرب

الخارجية الأمريكية تكشف حجم مساعداتها لأوكرانيا خلال شهر من الحرب
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تواصل – وكالات:

قالت الخارجية الأمريكية، مساء أمس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 470 شخص و196 كيانا، في 9 قطاعات خلال شهر من الحرب على أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “قدمنا مساعدات عسكرية بقيمة 1.36 مليار دولار إلى أوكرانيا خلال شهر من الحرب”.

وبالأمس، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم السبت في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الهجوم الروسي على بلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

ووصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ”جزّار” خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت، في تصريح يعكس تصعيدًا جديدًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

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