حكم إعطاء الزكاة لمحتاج واحد لكي لا يسأل الناس بعد ذلك؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صرف الزكاة لمحتاج واحد.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هل هناك ما يمنع أن أعطي زكاتي رجلاً واحدًا بحيث لا يسأل الناس بعد ذلك، أو أن الأفضل أن أوزعها بين عدة أشخاص؟ أرشدونا إلى الأفضل بارك الله فيكم.

وأجاب الشيخ بقوله: لا شك أن الأفضل يدور مع الحاجة، فإن كانت حاجة هذا الشخص إلى هذا المبلغ ماسةً تصعب حياته معها بأن يكون مدينًا ومهددًا بالسجن ودينه في مصلحته ومصلحة ولده التي يحتاجها فمثل هذا يتجه.

وأضاف الشيخ: أما أن يُعطى شخص شيئًا يُجحف بحقوق المحتاجين الآخرين من الفقراء والمساكين فتوزيعها على أكثر من فقير يخفف حاجة بعضهم أفضل من أن تُعطى واحدًا ويُترك البقية.

وأردف: ولا شك أن الحاجات تتفاوت، فمن حاجته إلى الطعام والشراب لا شك أنها أولى من حاجة من أراد أن يستمتع بهذه الزكاة في أمور أخرى غير حاجة الأكل والشرب والعلاج، وإنما في أمور قد لا تكون ضرورتها والحاجة إليها مثل هذه الأشياء، فالأمور تُقدَّر بقدرها، والأفضلية تتبع شدة الحاجة.