الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد توقفها عامين بسبب الجائحة.. عودة السفرة الرمضانية للمسجد النبوي

بعد توقفها عامين بسبب الجائحة.. عودة السفرة الرمضانية للمسجد النبوي
0

تواصل ـ فريق التحرير:

على خير ونعمة يعود شهر رمضان بتفاصيله وطقوسه مرة أخرى، حيث تعود السفرة الرمضانية مجددا إلى المسجد النبوي، وفق آلية محددة، وتتكون من التمر والزبادي والشريك، وذلك بعد عامين من توقفها بسبب الجائحة.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات والشئون الميدانية المهندس فوزي الحجيلي، أن وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي قد أعدت خطة منذ بداية العام الهجري الجاري للخدمات التي تقدم إفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم.

وأشار الحجيلي إلى أن الخطة سمحت بأن يتم إدخال العدد المسموح به من الوجبات وفقا للطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، مع حرصها على تقليل وتخفيف مخلفات إفطار الصائمين.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الصيام يصلح النفوس ويُبعد عن المفاسد وتُغفر به الذنوب

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الصيام يصلح النفوس ويُبعد عن المفاسد وتُغفر به الذنوب

بالأرقام.. منظومة خدمات متكاملة لزوار المسجد النبوي

بالأرقام.. منظومة خدمات متكاملة لزوار المسجد النبوي

لتفادي ضياعهم في الازدحام.. “شؤون الحرمين” تُفعل برنامج “طفلك معنا بأمان”

لتفادي ضياعهم في الازدحام.. “شؤون الحرمين” تُفعل برنامج “طفلك معنا بأمان”

تدشين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام

تدشين البطاقة التعريفية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة