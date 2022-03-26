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«الدوما الروسي»: الحوثيون أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة أجمل مدن المملكة

«الدوما الروسي»: الحوثيون أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة أجمل مدن المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

ندد مجلس الدوما الروسي “البرلمان”، اليوم السبت، بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة، مؤكدا أنها تعكس طبيعتهم الإرهابية.

وتفصيلا، قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن الحوثيين “أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الإرهابية بمهاجمة البنية التحتية المدنية لمدينة جدة في المملكة”.

وقال سلوتسكي في تصريحات نقلتها وكالة “تاس الروسية”: “لقد علمت بقلق بالغ الهجوم، الذي شنتها ميليشيا الحوثي على البنية التحتية لمدينة جدة، أجمل مدن المملكة، وأكثرها تطورا”.

وأضاف أن الحوثيين أظهروا طبيعتهم الإرهابية وعدم وجود أجندة بنّاءة لديهم وتركيزهم فقط على زعزعة استقرار المنطقة”.

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