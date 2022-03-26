الإرياني: مليشيا الحوثي تستهدف إمدادات الطاقة العالمية بإيعاز وتخطيط وسلاح إيراني

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف معمر الإرياني؛ وزير الإعلام والثقافة باليمن، أن محاولات ومساعي ميليشا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران؛ للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وامدادت الطاقة العالمية إنما هو بإيعاز وتسليح وتخطيط ايراني.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي في موقع التعليقات المختصرة “توتير”؛ أن المليشيا الإرهابي تواصل ممارساتها التي تهدد الملاحة الدولية مستغلة اتفاق ستوكهولم واستمرار سيطرتها على موانئ الحديدة.

مؤكدا أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، التي لم تحقق اي تقدم في تنفيذ الاتفاق، وباتت مجرد غطاء للمليشيا لخرق الاتفاق وتنفيذ الانشطة الارهابية.

وأكد الإرياني أن تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة يقوم بجهود استثنائية نيابة عن العالم أجمع في تأمين ناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية.

موضحا أن التحالف تمكن خلال 72 ساعة الماضية من تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وعدد من الطائرات المسيرة كانت قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف.

كما طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسئولياتهم في وقف أنشطة مليشيا الحوثي الارهابية التي تهدد مصادر وامدادات الطاقة وامن وسلامة خطوط الملاحة الدولية.