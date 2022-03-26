بالفيديو.. إخماد حريق الخزانات بمشاركة أكثر من 50 فرقة ميدانية

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نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو وثقت من خلالها عمليات إخماد حريق الخزانات بمشاركة أكثر من 50 فرقة ميدانية.

وفي وقت سابق، نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” لقطات فيديو توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية.

وأعلنت قوات التحالف، اليوم، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه ⁧‫المملكة‬⁩، وكذلك تدمير 9 مسيرات مفخخة تعمدت استهداف الأعيان والمدنيين ومصادر الطاقة.

وأوضحت أنها أحبطت استهداف المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية، مشيرة إلى أن المحاولات الحوثية العدائية تصعيد خطير يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.