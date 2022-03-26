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مجددا .. البيت الأبيض يتدارك تصريحات «بايدن»: لن نرسل قوات لأوكرانيا

مجددا .. البيت الأبيض يتدارك تصريحات «بايدن»: لن نرسل قوات لأوكرانيا
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تواصل ـ فريق التحرير:

يبدو أن زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرة، فقد وقع في زلة جديدة خلال تصريحاته عن أوكرانيا، ما دفع البيت الأبيض إلى التدخل للتدارك والتصحيح.

وأكد البيت الأبيض أن القوات الأمريكية لن تذهب إلى أوكرانيا، بعد زلة لسان لبايدن قال فيها إنه قد يكون هناك جنود على الأرض خلال حديثه أمام فرقة المظلات في بولندا.

وقال بايدن أمام الفرقة 82 المحمولة جوا: سترون عندما تكونون هناك – بعضكم كان هناك – سترون نساءً وشبابا يقفون بالمنتصف، أمام الدبابة اللعينة، يقولون: لن نغادر.

ويبدو أنه تم تفسير عبارة «عندما تكونون هناك» بأنه سيتم إرسال الجنود إلى أوكرانيا، لكن الإدارة الأمريكية أصرّت على عدم وجود تغيير بالموقف.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في تصريح لقناة فوكس نيوز: “كان الرئيس واضحا في أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا ولا تغيير في هذا الموقف”.

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