بلاد_الحرمين #جده_الان .. يتصدران الترند

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل المغردون، اليوم على منصة التغريدات القصيرة تويتر، عبر هاشتاقات #بلاد_الحرمين ، و #جده_الان ، ليصبحا متقدمين الترند على منصة تويتر.

وشارك الآلاف من المغردين من أنحاء العالم لإظهار تضامنهم مع المملكة في مواجهة أعمال الحوثيين الإرهابية التي استهدفت المملكة، وإدانتهم لهذه الأعمال الإجرامية.

وكتب مغرد مصري: “#بلاد_الحرمين هي بلادنا، وأهلها أهلنا، اللهم احفظها وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم من أرادها وأهلها بشر وضر، فانتقم منه واكفنا شره، اللهم احفظها بحفظك، واجعلها في ضمانك وأمانك وجميع بلاد المسلمين”.

وفي تغريدة نشرها مغرد عربي: “وتبقى #بلاد_الحرمين، ومهبطُ الوحيَين، شامخةً بأمنها، عزيزةً بإيمانها، “بإذن الله” لا تَضُرّها ممارساتٌ عبثيّة، أو مشاغباتٌ صبيانية.. كفاها الله شرّ كلّ ذي شرّ”.

وقال ‏مغرد آخر: “اللهم احفظ #بلاد_الحرمين … اللهم احفظ المملكة الحبيبة وشعبها بحفظك… نحن فداءً لكِ مملكتنا الحبيبة #جده_الان “.

وكتب مغرد من مصر: “كل التضامن مع #بلاد_الحرمين الشقيقة .. هذا الاعتداء الارهابي الذي تقف وراءه إيران المجرمة وذراعها الارهابي في المنطقة الحوثي وجماعته …يجب ان لا يمر مرور الكرام”.

فيما كتبت المغردة بسمة المغربية: “نتمنى يكون شعار كل موحد روحي فداء #بلاد_الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية”.

كما نشر مغرد فلسطيني: “اللهم إن لنا في #بلاد_الحرمين أهلا نشهد أنهم يخشونك ويتقونك ويحبونك فأحفظهم اللهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم.. اللهم إنهم قد أحسنوا لعبادك في مشارق الأرض ومغاربها فأحفظهم بصنائع معاريفهم واحرسهم بعينك التي لا تنام”.

وغرد الوزير الإماراتي أنور قرقاش: “تقف دولة الامارات مع المملكة الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من اي مفردة او شعار، وسنستمر معا في التصدي للتحديات لنضمن امننا واستقرارنا المشترك. حفظ الله #بلاد_الحرمين الشريفين من كل سوء”.

وكانت أمس قد توالت فيما الإدانات العربية والدولية، لاعتداءات الحوثيين وإطلاقهم الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، مستنكرة تعريض حياة المواطنين والمدنيين ومصادر الطاقة للخطر.