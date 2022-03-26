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عقوبات جديدة على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية

عقوبات جديدة على شركات التكنولوجيا العسكرية والاستخباراتية الروسية
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية التي تقدم سلعًا وخدمات يستخدمها الجيش والاستخبارات، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وتشمل العقوبات شركات من بينها “سيرنيا” و”سيرتال” و”إيه أو ني فيكتور” و”تي بلاتفورمز” وغيرها.
وذكر التقرير أن الحكومة الروسية اعتمدت بشكل كبير على التقنيات الغربية والدولية لتشغيل صناعتها الدفاعية، وستلاحق العقوبات الجديدة شبكة الشركات الروسية المستخدمة في الحصول على السلع للأغراض العسكرية والمدنية.
يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها، قد فرضوا يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.
واستهدفت العقوبات عشرات شركات الدفاع الروسية ومئات من أعضاء برلمانها، والرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي. وقد كثفت واشنطن، الضغط على موسكو بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب رويترز.
ووضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن من بين الأهداف الجديدة للعقوبات أكثر من 40 شركة دفاعية، من بينها شركة Tactical Missiles Corpالمملوكة للدولة الروسية، و 28 شركة مرتبطة بها، بالإضافة إلى مديرها العام.
يذكر أنه العمليات الروسية في أكرانيا قد دخلت شهرها الثاني، فيما يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط محاولات غربية للضغط على الرئيس الروسي بوتين لوقف التصعيد.

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