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بعثة المملكة في مجلس الأمن: الهجمات التي ينفذها الحوثي بدعم من إيران

بعثة المملكة في مجلس الأمن: الهجمات التي ينفذها الحوثي بدعم من إيران
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بعثة المملكة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن الهجمات ينفذها مليشيات الحوثي على المملكة بدعم من إيران.

وأوضحت في رسالتها الرسمية، أن المملكة تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها من اعتداءات الحوثي المستمرة.

وأعلنت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أن الحوثيين يواصلون مهاجمة المدنيين والبنية التحتية.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أكد أن تصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية يتم بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.

وأوضح أن تصاعد الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على الاعيان المدنية والبنية التحتية لمنشآت انتاج وتكرير الطاقة في المملكة، بايعاز وتسليح وتخطيط ايراني، في ظل دعوات وجهود التهدئة والحوار، يؤكد رفضها المطلق للسلام وارتهانها لنظام طهران وتنفيذ سياساته التخريبية في المنطقة.

من ناحيتها اكدت وزارة الطاقة أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مؤكدة أن الهجمات الحوثية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأوضحت أن إيران تسلح الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز، مشددة على المجتمع الدولي أن يعي خطورة تسليح إيران الحوثيين واستهداف مواقع إنتاج النفط، مؤكدة أن الاستهدافات الحوثية تهدد بلا شك أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

في الوقت نفسه أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تدعم المملكة في الدفاع عن سلامة أراضيها تجاه هجمات الحوثي.

 

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