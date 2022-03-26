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وصول 1.5 ألف صاروخ “ستريلا” من ألمانيا إلى أوكرانيا

وصول 1.5 ألف صاروخ “ستريلا” من ألمانيا إلى أوكرانيا
A Ukrainian serviceman taking part in the armed conflict with Russia-backed separatists in the country's Donetsk region poses for photos by a missile system during the handover ceremony of military heavy weapons and equipment in Kiev on November 15, 2018. - The companies of the state concern Ukroboronprom gave to the Ukrainian army more than 65 units of tanks t-72 APC BTR-3E1U, armored cars "Novator" and the 50 units of the newest Ukraine disigned highly accurate anti-tank missile systems Sugna-? and Corsair. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بوصول شحنة مساعدات عسكرية جديدة أرسلتها برلين إلى أوكرانيا.

وأوضحت أن المساعدات تشمل 1500 نظام لصواريخ “ستريلا” المضادة للطيران السوفيتية الصنع، و100 رشاشة من نوع MG3 و8 ملايين طلقة للمسدسات.

وأضافت أنه تم نقل 350 ألفا من وجبات الطعام، و50 عربة طبية، إضافة إلى المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا أنها تعاقدت على 500 صاروخ من نوع “ستريلا” من ألمانيا، وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بمواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن واشنطن ستفرض عقوبات على الشركات التي تقدم الخدمات التكنولوجية للجيش والاستخبارات الروسية.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه تم اتخاذ حزمة إضافية من العقوبات لتجفيف منابع تمويل آلة الحرب الروسية.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن روسيا فشلت في الحصول على دعم السكان لتشكيل سلطات محلية وهمية، مؤكدًا أن القصف الروسي على فينيتسا استهدف مباني عدة وألحق أضرارا كبيرة في البنية التحتية.

من ناحيتها أكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تواصل إجبار المدنيين الأوكرانيين على الرحيل إلى الأراضي الروسية.

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