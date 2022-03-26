وزير الخارجية الأوكراني: عملية التفاوض مع روسيا صعبة للغاية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أن عملية التفاوض مع روسيا صعبة للغاية والوفد الأوكراني لم يتنازل عن مطالبه.

وأكد أنه لا يوجد توافق حتى الآن في محادثات السلام، مؤكدًا أنه يجب أن تضمن المفاوضات سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

فيما كشف مفاوض روسي، أن الطرفين اقتربا من الاتفاق على قضايا ثانوية ،لاقتًا إلى أنه لا تقدم حقيقي في القضايا الرئيسية.

من ناحيته أكد رئيس وفد التفاوض الروسي، أن بلاده مصرة على اتفاقية شاملة مع أوكرانيا وأن الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل، مؤكدًا أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تراوح مكانها بشأن النقاط الرئيسية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، الوضع في أوكرانيا ينعكس بشكل خطير على شبكة الإمدادات العالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام ألمانية، بأن شحنة مساعدات عسكرية جديدة أرسلتها برلين، قد وصلت إلى أوكرانيا الجمعة، مؤكدة أن المساعدات تشمل 1500 نظام لصواريخ “ستريلا” المضادة للطيران السوفيتية الصنع، و100 رشاشة من نوع MG3 و8 ملايين طلقة للمسدسات.