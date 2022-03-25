مستشار الأمن القومي الأمريكي: ندين الهجمات الحوثية على البنية التحتية للملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، إدانة واشنطن للهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية في المملكة.

وأوضح أن الهجمات الحوثية أعمال إرهابية تهدف إلى إطالة معاناة الشعب اليمني، الهجمات الحوثية تم تمكينها بشكل واضح من قبل إيران.

وأكد أنه مع استمرار الهجمات الحوثية المرفوضة على المملكة، فإن أمريكا ستواصل تقديم الدعم الكامل لشركائها في الدفاع عن أراضيهم.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة، منددة بهجمات الحوثيين المرفوضة على مواقع في المملكة، مؤكدة أن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في الخليج.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مؤكدة أن الهجمات الحوثية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأوضحت أن إيران تسلح الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز، مشددة على المجتمع الدولي أن يعي خطورة تسليح إيران الحوثيين واستهداف مواقع إنتاج النفط، مؤكدة أن الاستهدافات الحوثية تهدد بلا شك أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.