دراسة تكشف عن وصفة سهلة لذاكرة أفضل

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أكدت دراسة جديدة أنجزها الباحثون في جامعة بيتسبرغ الأميركية، فكرة أن كل ما هو مفيد للقلب جيد للعقل.

حيث أوضحت الدراسة أن ممارسة الرياضة، لهل أثرها في تحسين الذاكرة، لا سيما عند التقدم في العمر.

وتوصلت الدراسة إلى أن الاستمرار ممارسة الرياضة مع التقدم في العمر، يسهم في تحسن الذاكرة العرضية.

يذكر أن الذاكرة العرضية هي ذاكرة أحداث السيرة الذاتية، وهي مجموعة من التجارب الشخصية السابقة التي وقعت في وقت ومكان معين.

واعتبرت سارة أجيان كبيرة الباحثين في الدراسة، من قسم الصحة السريرية والبيولوجية في جامعة بيتسبرغ الأميركية، أن المشي من أهم أنواع الرياضة بالنسبة للذاكرة، كما أنه يحد من التوتر ويفيد صحة الدماغ، وأن ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع كافية لرصد تحقيق فوائد.

وأضافت أن أن جني هذه الفوائد في الذاكرة العرضية يستغرق حوالي 4 أشهر، حسبما نقلت وكالة أنباء “يونايتد برس إنترناشونال”.