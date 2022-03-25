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سلطات كييف تطالب المواطنين بالبقاء في البيوت وإغلاق النوافذ.. ماذا يجري ؟

سلطات كييف تطالب المواطنين بالبقاء في البيوت وإغلاق النوافذ.. ماذا يجري ؟
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجهات الرسمية في العاصمة الأوكرانية كييف أنها أصدرت تعليمات إلى المواطنين بالبقاء في البيوت وإغلاق النوافذ.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، تدمير أكبر مخزن عسكري أوكراني للوقود بضربة صاروخية خارج كييف.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه تم إجلاء أكثر من 37 ألف شخص من عدة مدن أوكرانية عبر 18 ممرا إنسانيًا.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده  لم ولن تتراجع عن مطالبها بوقف إطلاق النار والضمانات الأمنية وسلامة الأراضي الأوكرانية.

فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن والناتو يضعان خطط طوارئ في حال اختارت روسيا استهداف دول الناتو.

يأتي هذا في الوقت الذي أعرب فيه برنامج الغذاء العالمي، عن قلقه البالغ بشأن مخزون الأغذية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

واشار رئيس وزراء بلجيكا، إلى أن أزمة أوكرانيا “تدمر” سكان الاتحاد الأوروبي لا سيما بشأن فاتورة الكهرباء والغاز.

 

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