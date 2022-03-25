الخارجية الفرنسية: يجب وقف هجمات الحوثيين فورًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه يجب وقف هجمات الحوثيين فورًا، مؤكدة أن هجمات الحوثيين تعكس خطورة المسيرات والصواريخ على أمن المنطقة.

وأكدت أنها تُدين الهجمات التي شنها الحوثيون اليوم ضد أراضي داخل المملكة، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين تهدد أمن الرياض واستقرار المنطقة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والإطفاء العمل على السيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة.

ونددت الوزارة، بهجمات الحوثيين المرفوضة على مواقع في المملكة، مؤكدة أن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في الخليج.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مؤكدة أن الهجمات الحوثية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأوضحت أن إيران تسلح الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز، مشددة على المجتمع الدولي أن يعي خطورة تسليح إيران الحوثيين واستهداف مواقع إنتاج النفط.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.