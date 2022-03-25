شاهد.. أمريكي يزيل الثلوج من أمام منزله بسيارة لعبة

تواصل – فريق التحرير:

تداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ يظهر رجلًا أمريكيًا يتحايل على برودة الطقس مستخدمًا “سيارة لعبة” تعمل بالتوجيه من على البعد “الريموت”، لإزالة الثلوج المتراكمة أمام منزله.

وأظهر الفيديو سيارة صغيرة الحجم، يتحكم بها صاحبها باحترافية عن بعد، تتحرك لتزيل بجرافتها الصغيرة كمية ضئيلة من الثلوج في كل مرة، ويتضح برودة الجو مما لم يمكن الرجل من الخروج بنفسه لإزالة الثلوج.

ونجحت السيارة من الذهاب والإياب عدة مرات في نفس المكان في إزالة كمية من الجليد.

يذكر أن بعض الولايات الأمريكية تعاني من انخفاض شديد في درجات الحرارة، التي سجلت درجات كبيرة تحت الصفر.