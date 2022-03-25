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مبادرة أوروبية عاجلة لمساعدة البلدان المهددة بأزمة غذاء بسبب الحرب

مبادرة أوروبية عاجلة لمساعدة البلدان المهددة بأزمة غذاء بسبب الحرب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الـدول الأوروبية الـ27 أنها اطلقت مبادرة لمساعدة الدول الأكثر تعرضًا لخطر الأزمات الغذائية.

وكشفت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تدفع أسعار السلع إلى الارتفاع الأزمة الأوكرانية قد تبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد المستشار الألماني، أن اوروبا ستواصل دعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وبالأسلحة، وأن الجميع متفق على ضرورة الوصول لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا.

فيما أعرب برنامج الغذاء العالمي، عن قلقه البالغ بشأن مخزون الأغذية في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن تداعيات الحرب ستكون وخيمة على العالم لذلك خصصنا أموالا لمواجهة تلك التداعيات.

وأضاف وزير خارجية رومانيا، أن 570 ألف لاجئ أوكراني وصلوا اليوم، مشيرًا إلى أنه تم  توفير لهم المأوى والمساعدة، مع الجاهزية لاستقبال مزيدًا من اللاجئين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل 1081 مدنيا وإصابة 1707 في أوكرانيا منذ بداية الحرب في24 فبراير.

 

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