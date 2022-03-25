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بدون أدوية تخفيف الصداع النصفي في 5 خطوات

بدون أدوية تخفيف الصداع النصفي في 5 خطوات
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني كثير من الناس من آلام الصداع النصفي، ويسمى المزمن منه بالـ “الشقيقة” ، فيما لا تشكل الأدوية الموصوفة له حاليًا حلا نهائيًا؛ لأن فعاليتها تتفاوت بشكل كبير بين فرد وآخر، فيبحث كثيرون عن حل يخفف من آلام الصداع النصفي.

وقدم باحثون عدة خطوات للتعامل مع هذا الصداع دون أدوية، وفق موقع عيادة “مايو كلينك” تتمثل في:

1- المحافظة على اتساق نمط الحياة: بالالتزام بتنظيم وقت النوم والاستيقاظ، والتأكد من إزالة عناصر التكنولوجيا مثل الهاتف والحاسوب من الغرفة، والمحافظة على تناول الوجبات في أوقات منتظمة.

2- التحكم بالتوتر: حيث يعتبر التوتر أحد الأسباب المثيرة للالتهاب، وهو سبب رئيس للصداع النصفي، ويمكن القيام بالكثير لتجنبه قبل أن يصبح مرهقًا عقليًا وجسديًا، ويستعان في ذلك بالقيام بالتمارين البدنية.

3- تجنب الأطعمة المثيرة للالتهاب: فعند الشعور بمعاناة الجسم بمستوى معين من الالتهاب، فمن الضروري تقليل أسباب التهيج، مثل الأطعمة المثيرة لذلك؛ مثل تلك التي تحتوي على السكر المضاف والزيوت والأطعمة المصنعة.

4- إنقاص الوزن: فيشير الوزن الزائد إلى وجود التهاب منخفض في الجسم، كما ان ارتفاع ضغط الدم، والدهون الزائدة، وتصلب الشرايين تظهر وجود التهاب، ولا تساعد هذه البيئة في علاج الصداع النصفي، لذلك فإن فقدان الوزن يقلل في نهاية المطاف من حدوث الصداع النصفي أو يقلل شدته.

5- تنويع الطعام: فيلعب تنويع الطعام وألوانها، دورًا في محاربة الصداع النصفي، خاصة تلك التي تحتوي مضادات الأكسدة، ووجد الباحثون أن تناول 5 حصص من المنتجات الغذائية ذات الألوان الزاهية مثل السبانخ والتوت والحمضيات، لها دورها في تنشيط الجسم ومواجهته للصداع النصفي.

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