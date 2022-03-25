أمريكا: هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة.

ونددت الوزارة، بهجمات الحوثيين المرفوضة على مواقع في المملكة، مؤكدة أن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في الخليج.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مؤكدة أن الهجمات الحوثية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأوضحت أن إيران تسلح الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز، مشددة على المجتمع الدولي أن يعي خطورة تسليح إيران الحوثيين واستهداف مواقع إنتاج النفط.

وأكدت أن الاستهدافات الحوثية تهدد بلا شك أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء تواصل عمليات إخماد حريق محطة أرامكو في جدة.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد المالكي أن العمل العدائي أسفر عن نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، مؤكدًا أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.