الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أمريكا: هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة

أمريكا: هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن هجمات الحوثيين على أهداف في المملكة غير مقبولة.

ونددت الوزارة، بهجمات الحوثيين المرفوضة على مواقع في المملكة، مؤكدة أن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في الخليج.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مؤكدة أن الهجمات الحوثية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأوضحت أن إيران تسلح الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز، مشددة على المجتمع الدولي أن يعي خطورة تسليح إيران الحوثيين واستهداف مواقع إنتاج النفط.

وأكدت أن الاستهدافات الحوثية تهدد بلا شك أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء تواصل عمليات إخماد حريق محطة أرامكو في جدة.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العميد الركن تركي المالكي، بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العميد المالكي أن العمل العدائي أسفر عن نشوب حريق بخزانين تابعين للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، مؤكدًا أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

مواد ذات صلة

“الطاقة”: المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للعالم

“الطاقة”: المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للعالم

التحالف يراقب نشاطات الحوثيين .. والعالم يدين الهجمات الإرهابية

التحالف يراقب نشاطات الحوثيين .. والعالم يدين الهجمات الإرهابية

‏الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على ⁧‫المملكة‬⁩ أمر غير مقبول

‏الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على ⁧‫المملكة‬⁩ أمر غير مقبول

الأمين العام لمجلس التعاون: لابد من وقفة حازمة تجاه اعتداءات مليشيا الحوثي

الأمين العام لمجلس التعاون: لابد من وقفة حازمة تجاه اعتداءات مليشيا الحوثي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>