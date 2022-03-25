“الطاقة”: المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للعالم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، مؤكدة أن الهجمات الحوثية تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وأوضحت أن إيران تسلح الحوثيين بصواريخ ومسيرات لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز، مشددة على المجتمع الدولي أن يعي خطورة تسليح إيران الحوثيين واستهداف مواقع إنتاج النفط.

وأكدت أن الاستهدافات الحوثية تهدد بلا شك أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء تواصل عمليات إخماد حريق محطة أرامكو في جدة.

في الوقت نفسه نددت وزارة الخارجية الأمريكية، بهجمات الحوثيين المرفوضة على مواقع في المملكة، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على المملكة غير مقبولة.

وفي وقت سابق أعلنت قوات التحالف، أنها تراقب أنشطة مشبوهة لإطلاق موجه من الهجمات العدائية نحو المملكة، لافتًا إلى أن الهجمات العدائية اليوم أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.