التحالف يراقب نشاطات الحوثيين .. والعالم يدين الهجمات الإرهابية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف، أنها تراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، وأن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وأضافت أنها تُقيّم التهديدات والتداعيات، وأن إجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي، والأمن الجماعي.

فيما أدانت العديد من الدول العربية، اليوم، اعتداءات الحوثيين وإطلاقهم الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، مستنكرة تعريض حياة المواطنين والمدنيين ومصادر الطاقة للخطر.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمليات العدائية المتواصلة التي اقترفتها اليوم ميليشيات الحوثي بالصواريخ والمسيرات، في تصعيد خطير، مستهدفة أعيانا مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في المملكة.

وندَّد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشد العبارات بتمادي ميليشيا الحوثي في ممارساتها العدائية الإجرامية، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة لجمع الأشقاء اليمنيين للحوار من أجل دفع عملية السلام وحقن الدم اليمني.

وأكد الأمين العام مجدداً أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تشيد بما يتحلى به تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات بين اليمنيين، لتقف إلى جانب المملكة وتدعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها، ومنشآتها.

كما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان المتمثل في إطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية في المملكة.

وطالبت بتحرك المجتمع الدولي، حيث أن العمليات الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب؛ وإنما أيضًا مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت الذي يسعى فيه العالم لدعم استقرار تلك الإمدادات وضمان تدفقها، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الكويت وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وكانت مملكة البحرين قد أدانت واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددًا من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة، واصفة العمل بالإرهابي الجبان.

وأوضحت أنها تشيد بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، كما تؤكد وقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

فيما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية تضامنها الكامل ووقوفها المطلق مع المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، وأعلنت أدانتها الشديدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة

كما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا، اليوم، أدانت فيه هجمات الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في المملكة، واصفة هجمات الحوثيين “بالمرفوضة وغير المقبولة”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في المملكة، موضحة أنها ستعمل مع الشركاء في المنطقة لتعزيز الدفاعات.

وأشارت إلى أنها تعمل على إعداد مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

فيما أدان بشدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، بشدة؛ الهجوم الرهابي للحوثيين على عدة مواقع في المملكة، وأكد أن هذه الهجمات تعرض أرواح المدنيين للخطر، وطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على المملكة.