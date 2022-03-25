رئيسة المفوضية الأوروبية: تداعيات الحرب ستكون وخيمة على العالم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن تداعيات الحرب ستكون وخيمة على العالم لذلك خصصنا أموالا لمواجهة تلك التداعيات.

وأوضحت أن أوروبا اتخذت مع شركائها حزمة إضافية من العقوبات لتجفيف منابع تمويل آلة الحرب الروسية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على شراكة غير مسبوقة للحد من اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

ووجهت الشكر كل الدول المجاورة لأوكرانيا والتي تحتضن اللاجئين، لافتة إلى أن أوروبا ستكثف من مساعداتها للشعب الأوكراني وستكثف من عقوباتها على روسيا.

في الوقت نفسه، كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قدمت تفويضًا للمفوضية الأوروبية لإقرار سقف لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن هدف أوروبا هو التخلص تماما من الطاقة القادمة من روسيا والتحكم في المخزون وفي أسعار الطاقة.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الرئيس بايدن على اتصال بعدد من الدول المنتجة للغاز التي يمكنها المساعدة، مؤكدًا أن العدوان الروسي على أوكرانيا يظهر استعداد موسكو لتجاهل الحدود الدولية.