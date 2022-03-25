الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

رئيسة المفوضية الأوروبية: تداعيات الحرب ستكون وخيمة على العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: تداعيات الحرب ستكون وخيمة على العالم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن تداعيات الحرب ستكون وخيمة على العالم لذلك خصصنا أموالا لمواجهة تلك التداعيات.

وأوضحت أن أوروبا اتخذت مع شركائها  حزمة إضافية من العقوبات لتجفيف منابع تمويل آلة الحرب الروسية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على شراكة غير مسبوقة للحد من اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

ووجهت الشكر كل الدول المجاورة لأوكرانيا والتي تحتضن اللاجئين، لافتة إلى أن أوروبا ستكثف من مساعداتها للشعب الأوكراني وستكثف من عقوباتها على روسيا.

في الوقت نفسه، كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده قدمت تفويضًا للمفوضية الأوروبية لإقرار سقف لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدًا أن هدف أوروبا هو التخلص تماما من الطاقة القادمة من روسيا والتحكم في المخزون وفي أسعار الطاقة.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن الرئيس بايدن على اتصال بعدد من الدول المنتجة للغاز التي يمكنها المساعدة، مؤكدًا أن  العدوان الروسي على أوكرانيا يظهر استعداد موسكو لتجاهل الحدود الدولية.

مواد ذات صلة

مبادرة أوروبية عاجلة لمساعدة البلدان المهددة بأزمة غذاء بسبب الحرب

مبادرة أوروبية عاجلة لمساعدة البلدان المهددة بأزمة غذاء بسبب الحرب

ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يتجاوز 120 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يتجاوز 120 دولارًا للبرميل

بالفيديو.. القوات الأوكرانية تدمر سفينة حربية روسية

بالفيديو.. القوات الأوكرانية تدمر سفينة حربية روسية

مقتل قائد عسكري روسي على يد القوات الأوكرانية

مقتل قائد عسكري روسي على يد القوات الأوكرانية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>