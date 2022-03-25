برنامج الأغذية العالمي: نسعى لإيصال مساعدات غذائية لـ2.5 مليون أوكراني

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أعلن برنامج الأغذية العالمي عن سعيه لإيصال مساعدات غذائية لـ 2.5 مليون أوكراني بنهاية أبريل، وفقًا لـ”العربية”.

وأشار البرنامج أنه قدم مساعدات غذائية طارئة لـ 700 ألف شخص في أوكرانيا حتى الآن.

وتابع برنامج الأغذية العالمي أنه يهدف لإيصال مساعدات غذائية إلى مليون أوكراني بنهاية الأسبوع القادم.

يذكر أن البرلمان الأوكراني، أعلن اليوم الجمعة، عن مقتل 135 طفلاً حتى الآن نتيجة الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لوكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية “توفي حتى صباح اليوم 135 طفلاً في أوكرانيا بسبب الهجمات المسلحة الروسية فيما بلغ إجمالي الإصابات بين الأطفال 184 إصابة”.