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الرئيس الأمريكي: علينا مساعدة أوكرانيا ووقف هذه المذبحة

الرئيس الأمريكي: علينا مساعدة أوكرانيا ووقف هذه المذبحة
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تواصل – فريق التحرير:

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة جيشوف البولندية قرب الحدود مع أوكرانيا، والتقى القوات الأمريكية هناك.

ووجه بايدن حديثه للقوات الأمريكية: “أنتم أفضل قوة قتالية في العالم”، متابعًا: “لدينا التزام مقدس بإعالة أسر الجنود الأمريكيين”.

وتعهد “بمساعدة أوكرانيا ووقف هذه المذبحة”، محذرًا “من عواقب وخيمة جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا”.

وتساءل بايدن “لمن ستكون السيادة للديمقراطية أم الاستبداد؟”، موجهًا حديثه للجنود، في إشارة منه إلى روسيا وغزوها لجارتها أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن بعد أسبوعين من الغزو الروسي لأوكرانيا عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل دعمها في مواجهة الغزو الروسي. وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة، التي أقرها الكونغرس، مليار دولار وتشمل “أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد”، وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة “غير المسبوق” لحليفتها في حربها مع روسيا.

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