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دراسة طبية: المُحليات المصنعة قد تؤدي للإصابة بالسرطان

دراسة طبية: المُحليات المصنعة قد تؤدي للإصابة بالسرطان
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تواصل – فريق التحرير:

قالت دراسة طبية إن تناول الأطعمة والمشروبات التي تستخدم المُحليات المصنعة، قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأظهرت البيانات الخاصة بالدراسة، التي نشرت أمس الخميس، أن المنتجات التي تحتوي على المُحليات المصنعة شائعة الاستخدام مثل الأسبارتام وأسيسولفام “كي”، زادت من خطر الإصابة بالسرطان بالنسبة لأولئك الذين استهلكوها بنسبة 13 بالمئة، مقارنة بمن لم يتناولها، وفقًا لمجلة “بلوس ميديسن”.

وأشار الباحثون إلى أن الخطر كان أعلى بالنسبة لسرطان الثدي على وجه التحديد بنسبة 22 بالمئة، وأنواع سرطان “مرتبطة بالسمنة” مثل سرطان المعدة والكبد والقولون والمستقيم، بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.

وأكدت مديرة فريق أبحاث علم الأوبئة الغذائية في جامعة السوربون بباريس المؤلفة الرئيسية للدراسة ماتيلد توفير، أن المُحليات المصنعة لا تمثل بديلاً آمنًا للسكر في الأطعمة والمشروبات، وفقًا لوكالة أنباء “يونايتد برس إنترناشونال” الأميركية.

وقام الباحثون بإجراء الدراسة على 102.865 من البالغين الفرنسيين، وأظهرت البيانات أنه تم تشخيص إصابة 3358 بنوع من السرطان على الأقل، منهم 601 ممن اعتبروا “مستهلكين مرتفعين” للمحليات الصناعية، و744 وصفوا على أنهم “مستهلكون منخفضون” لتلك المنتجات.

وأوصت سلطات الصحة العامة “بالحد من الأطعمة المصنعة، لا سيما التي تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية صناعية. يجب تحقيق هذا الهدف من خلال تقليل المذاق الحلو للطعام بشكل عام وذلك منذ سن مبكرة”.

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