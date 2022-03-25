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“الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ10 مساءً

“الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ10 مساءً
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تواصل – فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية على هذه المناطق:

1 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر”.

2 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة وحزم والجلاميد ورفحاء”.

3 – منطقة الجوف، وتشمل ” أبوعجرم والقريات ودومة الجندل و سكاكا”.

4 – نجران، وتشمل محافظات “شرورة، وثار، وخباش، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب”.

5 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والعديد والقطيف والقيصومة وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العلا والنعيرية”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وفي وقت سابق توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية، مؤكدًا أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

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