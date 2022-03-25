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تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وبروكسل على صفقة غاز كبرى لأوروبا

تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وبروكسل على صفقة غاز كبرى لأوروبا
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تواصل – فريق التحرير:

من أجل تضييق الخناق على روسيا، وطمأنة دول الاتحاد الأوربي، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن “صفقة كبرى” تقضي بمساعدة واشنطن لدول الاتحاد في تأمين احتياجاته من الغاز.

وكشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، عن طريقة المساعدة، عبر تشكيل “فريق عمل” بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.

وستحاول الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وفقًا لـ”يورو نيوز”.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستزود الاتحاد الأوروبي بمزيد من الغاز الطبيعي المسال لمساعدته على تقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسية.

وذكر بايدن في بيان “اتفقنا اليوم على خطة مشتركة لتحقيق هذا الهدف مع تسريع تقدمنا نحو مستقبل آمن للطاقة النظيفة”. وأضاف “تركز هذه المبادرة على قضيتين أساسيتين إحداهما تساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بأسرع ما يمكن والثانية تتعلق بتقليل الطلب الأوروبي على الغاز بشكل عام”

وتمّ الإعلان عن الصفقة خلال زيارة يقوم بها بايدن إلى الاتحاد وتستمرّ ثلاثة أيام.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تصل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال 11.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2022.

وتمثل هذه الكمية نحو 22% من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال والذي من المتوقع أن يصل إلى 53.3 مليار قدم مكعب يوميا بحلول العام المقبل، حسبما قال محللون من بنك جولدمان ساكس، لتتجاوز الولايات المتحدة بذلك أستراليا وقطر، وهما أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.

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