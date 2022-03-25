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في يوم واحد.. مئات الجنود الروس في أوكرانيا بين قتيل وأسير

في يوم واحد.. مئات الجنود الروس في أوكرانيا بين قتيل وأسير
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، أن أكثر من 300 جندي روسي سقطوا بين قتيل ومعتقل على يد الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية ولم تنجح في تطويق العاصمة كييف، ولم تنجح في السيطرة على مناطق خارج دونيتسك ولوجانسك، مؤكدة أن قواتها أفشلت هجومًا روسيًا على منطقة بروفاري وهجوما آخر في إيزيوم.

وأضافت سلطات خاركيف، أن قواتها أسقطت طائرتين روسيتين وصاروخا باليستيا ودمرنا عددا من الدبابات على الجبهة الغربية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية تكبدت آلاف الضحايا أثناء غزوها لأوكرانيا، مؤكدة لجوء روسيا إلى قواتها الاحتياطية والمرتزقة الأجانب لتعويض خسائرها في كييف.

فيما أشار حاكم “دنيبرو” الأوكرانية، إلى دمار كبير ناجم عن ضربتين صاروخيتين أصابتا وحدة عسكرية على مشارف المنطقة والمنقذون يبحثون عن أشخاص وسط الحطام.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الوضع في أوكرانيا ينعكس بشكل خطير على شبكة الإمدادات العالمية.

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