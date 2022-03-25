الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خبير طقس يًحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب العواصف الغبارية

خبير طقس يًحذر من انتشار هذه الأمراض بسبب العواصف الغبارية
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند، أن تنشط بعض الأمراض بسبب الأتربة المثارة والغبار نتيجة الرياح النشطة التي تتعرض لها عدة مناطق بالمملكة.

وحذر خلال حسابه على “تويتر”، من انتشار الحساسية، والأنفلونزا وأحياناً أمراض العيون هذه الأيام، بسبب موسم العواصف الغبارية.

 وأوضح أن حالة الرياح النشطة والمثيرة للأتربة والغبار التي تتعرض لها المملكة  الآن، مستمرة – بمشيئة الله- حتى نهاية شهر شوال.

وأشار إلى أن الوضع الحراري الآن عند منتصف النهار، يتمثل في أن المناطق الشمالية الأبرد 12 درجة مئوية، في حين الربع الخالي الأشد حراً 38 درجة مئوية، والمدى الحراري المكاني 26 درجة مئوية.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصةً على الأجزاء الساحلية، مؤكدًا أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

 

مواد ذات صلة

حالة الطقس المتوقعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

«المسند» يحدد عدة أسباب لتشكل الغبار والعواصف (فيديو)

«المسند» يحدد عدة أسباب لتشكل الغبار والعواصف (فيديو)

حالة الطقس المتوقعة اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

حالة الطقس المتوقعة اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>