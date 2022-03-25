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الأمم المتحدة: مقابر جماعية في ماريوبول إحداها تضم نحو 200 جثة

الأمم المتحدة: مقابر جماعية في ماريوبول إحداها تضم نحو 200 جثة
قتلي - مقابر جماعية - اوكرانيا - الحرب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول رفيع بمنظمة الأمم المتحدة، الحصول على معلومات متزايدة عن مقابر جماعية في ماريوبول الأوكرانية، إحداها تضم نحو 200 جثة.

وأوضح أن المنظمة تلقت ادعاءات بقتل القوات الروسية مدنيين داخل سيارات خلال عمليات الإجلاء بأوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تم توثيق حالات إخفاء قسري لمسؤولين أوكرانيين بعضهم يعتقد أنهم محتجزون رهائن.

فيما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن رئيس بلدية ميليتوبول، أنه سيتم اليوم إجلاء 350 شخصا من المدينة وإدخال مساعدات إنسانية.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن 3 ملايين لاجئ نصفهم من الأطفال فروا من أوكرانيا ونخصص مبالغ طائلة لدعمهم.

وأكد حرس الحدود البولندي، أن 2 مليون و237 ألف لاجئ أوكراني دخلوا أراضينا منذ بدء الهجوم الروسي.

وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أنه تم إخماد 13 حريقا في كييف و6 في خاركيف نشبت جراء قصف روسي خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الرئيس الأوكراني، أن القوات الروسية تبذل جهودا لمحاولة السيطرة على إيزيوم ومارينكا وماريوبول، مؤكدًا أن الأوضاع على الجبهات مجمدة عمليا والقوات الروسية لا تملك الموارد لشن هجمات جديدة.

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