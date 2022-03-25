“الدفاع المدني” يطلق حملة توعوية عن مخاطر الغاز في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفــاع المدنــي، أنها ستنفذ الأحد القادم, حملة إعلامية توعوية عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأهابت المديرية بالجميع أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.