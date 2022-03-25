الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“الدفاع المدني” يطلق حملة توعوية عن مخاطر الغاز في جميع مناطق المملكة

“الدفاع المدني” يطلق حملة توعوية عن مخاطر الغاز في جميع مناطق المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفــاع المدنــي، أنها ستنفذ الأحد القادم, حملة إعلامية توعوية عن مخاطر الغاز البترولي المسال واستخداماته، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة العامة، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى التعريف بمخاطر الغاز والنتائج المترتبة على سوء الاستعمال وطرق الوقاية منه، والحد من الخسائر البشرية والمادية، ونشر ثقافة السلامة الوقائية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأهابت المديرية بالجميع أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية، وتوخي السلامة من المخاطر، راجية السلامة للجميع.

مواد ذات صلة

تصادم قطارين في تونس والمصابون بالعشرات

تصادم قطارين في تونس والمصابون بالعشرات

احتراق شاحنتين إثر حادث مروري على طريق «المدينة – ينبع» السريع.. و«المدني» يباشر (صور)

احتراق شاحنتين إثر حادث مروري على طريق «المدينة – ينبع» السريع.. و«المدني» يباشر (صور)

شاهد.. انفجار ضخم في عمارة سكنية بحي الياسمين بالرياض نتيجة تسرب غاز

شاهد.. انفجار ضخم في عمارة سكنية بحي الياسمين بالرياض نتيجة تسرب غاز

“الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر من عواصف ترابية على معظم المناطق

“الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر من عواصف ترابية على معظم المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة