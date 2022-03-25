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بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الصيام يصلح النفوس ويُبعد عن المفاسد وتُغفر به الذنوب

بالفيديو.. خطيب المسجد النبوي: الصيام يصلح النفوس ويُبعد عن المفاسد وتُغفر به الذنوب
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد النبوي، الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، إن الصيام يصلح النفوس ويكسب المحامد ويبعد عن المفاسد، وبه تُغفر الذنوب وتُكفر السيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه”

وهو شهر الاحسان والمغفرة والرضوان وإرغام الشيطان” ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين”

وأشار إلى أن نزول القرآن فيه إيماءً للأمة بكثرة تلاوته وتدبره، ودعا إلى الإكثار من تلاوة القرآن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان.

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