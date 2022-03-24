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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الاقتصار في فجر الجمعة على قراءة سورة السجدة في الركعتين.

وقال الشيخ الخضير إن قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الإنسان في الركعة الثانية هذه هي السنة.

وأضاف: “لا تتأدَّى السنة إذا قُسمت السورة في ركعتين، سواء كانت السجدة أو الإنسان، بل إنما تتأدى السنة بقراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية”.

وتابع الشيخ الخضير: “مع الأسف أن بعض الشباب مستعد أن يقف الساعات مع صاحبه وزميله عند باب المسجد في الكلام والقيل والقال ولكن لا يتحمل زيادة دقيقة أو دقيقتين في صلاته، والله المستعان”.

ونوه الشيخ الخضير قائلا: “بالمقابل يوجد كبار سن يعتمدون على العصي ومنهم من يقوم مع الإمام إلى أن ينصرف مع أن الإمام يطيل!، مضيفا “أدركنا الصلاة قبل ثلاثة عقود أو أربعة والناس يطيلون إطالة قد لا يتحملها كثير من الشباب اليوم، وهي ليست إطالة مخالفة للشرع، بل بما ورد به الشرع”.