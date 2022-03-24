الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

حكم الاقتصار في فجر الجمعة على قراءة سورة السجدة في الركعتين

حكم الاقتصار في فجر الجمعة على قراءة سورة السجدة في الركعتين
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الاقتصار في فجر الجمعة على قراءة سورة السجدة في الركعتين.

وقال الشيخ الخضير إن قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الإنسان في الركعة الثانية هذه هي السنة.

وأضاف: “لا تتأدَّى السنة إذا قُسمت السورة في ركعتين، سواء كانت السجدة أو الإنسان، بل إنما تتأدى السنة بقراءة سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية”.

وتابع الشيخ الخضير: “مع الأسف أن بعض الشباب مستعد أن يقف الساعات مع صاحبه وزميله عند باب المسجد في الكلام والقيل والقال ولكن لا يتحمل زيادة دقيقة أو دقيقتين في صلاته، والله المستعان”.

ونوه الشيخ الخضير قائلا: “بالمقابل يوجد كبار سن يعتمدون على العصي ومنهم من يقوم مع الإمام إلى أن ينصرف مع أن الإمام يطيل!، مضيفا “أدركنا الصلاة قبل ثلاثة عقود أو أربعة والناس يطيلون إطالة قد لا يتحملها كثير من الشباب اليوم، وهي ليست إطالة مخالفة للشرع، بل بما ورد به الشرع”.

مواد ذات صلة

تعرف على حكم «سجود السهو» في الصلاة وما يقال فيه

تعرف على حكم «سجود السهو» في الصلاة وما يقال فيه

وكالة المسجد النبوي توصي الزائرين بهذا الأمر

وكالة المسجد النبوي توصي الزائرين بهذا الأمر

متى تبدأ رخصة السفر .. بمفارقة قريتي أم بغيابها عن نظري؟

متى تبدأ رخصة السفر .. بمفارقة قريتي أم بغيابها عن نظري؟

فضل قراءة القرآن.. أكثر من ثلاثة ملايين حسنة في الختمة الواحدة

فضل قراءة القرآن.. أكثر من ثلاثة ملايين حسنة في الختمة الواحدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة