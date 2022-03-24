بعد بلوغه 100 عام .. يحصل على شهادة علمية

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تعكس الصمود والتحدي، لأجل الحصول على الشهادات التعليمية، تمكن رجل كان قد اضطر لترك المدرسة في ثلاثينيات القرن الماضي، من الحصول على الشهادة الثانوية.

وكانت هيئة التعليم في مقاطعة جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية، قد أقادت أن ميريل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 عام، كان منتظما في مدرسة “ستورر”، لكنه اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ” كوبر” أنه أعرب عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى مدرسته السابقة، وهو ما جعل أفرادا من عائلته تتواصل مع مدارس المقاطعة.

وعقب تواصل عائلته مع المدرسة، تكللت هذه الجهود في مارس الجاري، بمنح كوبر شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون، في حفل تخرج.