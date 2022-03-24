ميزة مهمة في تطبيق تويتر .. قريبًا

تواصل – فريق التحرير:
يعتزم تطبيق التدوينات القصيرة “تويتر”، إضافة ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بالمساحة الخاصة بالمستخدم.
وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد على هذه الميزة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “قريباً في تويتر ميزة تحليل للمساحة – Spaces”.
وأضاف أن هذه الميزة ستتيح لصاحب المساحة مراجعة وتحليل كامل للمساحه مثل عدد المتحدثين والمضيفين وكم مرة تم إعادة الاستماع الى المساحة ومدتها.
قريباً في#تويتر✨
ميزة تحليل للمساحة – Spaces
يعني المضيف صاحب المساحة يقدر يراجع تحليل كامل للمساحه مثل عدد المتحدثين والمضيفين وكم مرة تم إعادة الاستماع الى المساحة ومدتها.pic.twitter.com/0BEzqkI7LD
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom)March 24, 2022