ميزة مهمة في تطبيق تويتر .. قريبًا

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يعتزم تطبيق التدوينات القصيرة “تويتر”، إضافة ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بالمساحة الخاصة بالمستخدم.

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد على هذه الميزة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “قريباً في تويتر ميزة تحليل للمساحة – Spaces”.

وأضاف أن هذه الميزة ستتيح لصاحب المساحة مراجعة وتحليل كامل للمساحه مثل عدد المتحدثين والمضيفين وكم مرة تم إعادة الاستماع الى المساحة ومدتها.