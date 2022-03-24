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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ميزة مهمة في تطبيق تويتر .. قريبًا

ميزة مهمة في تطبيق تويتر .. قريبًا
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تواصل – فريق التحرير:

يعتزم تطبيق التدوينات القصيرة “تويتر”، إضافة ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بالمساحة الخاصة بالمستخدم.

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد على هذه الميزة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قائلا: “قريباً في تويتر ميزة تحليل للمساحة – Spaces”.

وأضاف أن هذه الميزة ستتيح لصاحب المساحة مراجعة وتحليل كامل للمساحه مثل عدد المتحدثين والمضيفين وكم مرة تم إعادة الاستماع الى المساحة ومدتها.

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