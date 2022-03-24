5 اضطرابات نفسية تؤثر على صحة الفم والأسنان

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كشفت عدة دراسات أن هناك انعكاسات سيئة، على صحة الفم والأسنان بسبب عدد من الأمراض النفسية ومنها:

1-الوسواس القهري وثنائي القطب.

يمكن للمصابين بهما أن يكونوا أكثر حماسا في تنظيف الأسنان من خلال الأدوات، مما يسبب تلف اللثة.

2- اضطرابات تناول الطعام

يعاني المرضى المصابون بالشره حمضا إضافيا في الفم بسبب القىء الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.

3- رهاب طبيب الأسنان

المرضى الذين يعانون رهاب طبيب الأسنان هم أقل عرضة للحصول على الرعاية اللازمة.

4- الخرف

ينسى المرضى المصابون بالخرف العناية بأسنانهم، وما إذا كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل، مما يؤدي إلى أمراض اللثة.

5 – الاكتئاب والفصام

المرضى الذين يعانون الاكتئاب أو الفصام هم أكثر عرضة لإهمال نظافة الفم.