5 اضطرابات نفسية تؤثر على صحة الفم والأسنان

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كشفت عدة دراسات أن هناك انعكاسات سيئة، على صحة الفم والأسنان بسبب عدد من الأمراض النفسية ومنها:
1-الوسواس القهري وثنائي القطب.
يمكن للمصابين بهما أن يكونوا أكثر حماسا في تنظيف الأسنان من خلال الأدوات، مما يسبب تلف اللثة.
2- اضطرابات تناول الطعام
يعاني المرضى المصابون بالشره حمضا إضافيا في الفم بسبب القىء الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان.
3- رهاب طبيب الأسنان
المرضى الذين يعانون رهاب طبيب الأسنان هم أقل عرضة للحصول على الرعاية اللازمة.
4- الخرف
ينسى المرضى المصابون بالخرف العناية بأسنانهم، وما إذا كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل، مما يؤدي إلى أمراض اللثة.
5 – الاكتئاب والفصام
المرضى الذين يعانون الاكتئاب أو الفصام هم أكثر عرضة لإهمال نظافة الفم.