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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

موقع مفاهيم الموقع الشامل للمقالات المعرفية والثقافية

موقع مفاهيم الموقع الشامل للمقالات المعرفية والثقافية
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موقع مفاهيم  الموقع الشامل للمقالات المعرفية والثقافية

لأن القراءة السريعة سمة من سمات هذا العصر، أصبح الآن من أهم ما يبحث عنه القارئ هي معلومات مبسطة، وملخصة، وتدخل في صلب الموضوع فورَا، دون حشو أو إطناب، وهذا بسبب التطور التكنولوجي الكبير الذي جعل الشخص يرغب في الحصول على الأشياء بسرعة، ومنها الحصول على المعلومات.

ومن هذا المنطلق بدأ موقع مفاهيم  بتقديم محتوى عربي يلبي احتياجات القراء العرب من مختلف الثقافات، حيث تجد في الموقع عشرات بل مئات الموضوعات الشيقة من مختلف المجالات التي تدخل في صلب الموضوع، وتقدم للقارئ العربي المعلومة التي يبحث عنها بسرعة وبكل سهولة.

موقع مفاهيم من المواقع العربية التي تهتم بكل اهتمامات القارئ العربي، وتحرص على أن تقدم له كل المعلومات التي تشغل باله أو تفكيره، ولكي يتمكن الموقع من فهم احتياجات واهتمامات وتفكير القارئ العربي، حرص على العمل مع مجموعة من الكتاب المهرة في كتابة المحتوى العربي المقروء.

ويقوم فريق العمل بكتابة عدد ضخم من الموضوعات في مجالات مختلفة، ليثري المحتوى العربي في المجالات المعرفية والثقافية، ويقدم للقارئ معلومات سريعة، وموثوقة وسهلة الوصول إليها دون تعب أو بحث طويل.

من المجالات التي يهتم بها الموقع، موضوعات الطب البديل،  والعلاج بالأعشاب، فالشعوب العربية تهتم كثيرًا بالعلاج بالأعشاب؛ نظرًا لكونها صفة من صفات الشعوب العربي وهي الاعتماد على الطبيعة في التدواي والعلاج؛ ولهذا السبب يقدم الموقع معلومات كثيرة عن الأعشاب الطبية، واستخداماتها وطرق العلاج بها، وأيضًا أضرارها المحتملة التي يمكن للقارئ أن يتجنبها، وبالطبع كل هذه المعلومات موثوقة ومعتمدة من مصادر أجنبية وعربية.

مجال آخر يهتم به الموقع، وهو مجال الأسرة، حيث يهتم بصحة المرأة الحامل، وصحة الجنين، ونصائح لحياة أسرية محبة، وعلاقة زوجية ناجحة، وأيضًا نصائح مالية للأسرة، ونصائح للأحبة، والزفاف، وتقديم حلول للعديد من مشكلات الأسرة، والعائلة.

ومن المجالات الآخرى التي تجدها في الموقع، مجال السياسة، والمجتمع، والآداب والفنون، والمجالات الإسلامية، ومجال الصحة العامة، والصحة النفسية، ومجال العلوم والفنون، والتاريخ والحضارات، وأيضًا مجال الموضة والأزياء.

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انتهى عمره يا أبلة  

انتهى عمره يا أبلة  

مشرّف الشهري يعلّمنا بعد وفاته

مشرّف الشهري يعلّمنا بعد وفاته

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