تعليم القنفذة يعتمد مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة تعليم القنفذة عن تفاصيل بداية اليوم الداسي في شهر رمضان المبارك.
وقالت تعليم القنفذة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدير تعليم القنفذة اعتمد زمن بدء اليــوم الدراسي لشهر رمضان المبــارك لهذا العام 1443هـ، بعد التنسيـق مع محـافظي القنفٰــذة والعرضيـــات ، ليكــون العاشــرة صباحا”.
وأضافت إدارة التعليم بالقنفذة أن الوقت الزمني للحصة الدراسية سيكون 35 دقيقة، بينما تكون بداية اليوم الدراسي لمدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار”، الساعة 9 مساء.
مدير#تعليم_القنفذةيعتمد زمن بدء اليــوم الدراسي لشهر رمضان المبــارك لهذا العام 1443هـ، بعد التنسيـق مع محـافظي القنفٰــذة والعرضيـــات ، ليكــون العاشــرة صباحا .#وزارة_التعليمpic.twitter.com/MH9fZFxZvs
— إدارة تعليم القنفذة (@MOE_QNF)March 24, 2022