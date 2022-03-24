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تعليم القنفذة يعتمد مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

تعليم القنفذة يعتمد مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم القنفذة عن تفاصيل بداية اليوم الداسي في شهر رمضان المبارك.

وقالت تعليم القنفذة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدير تعليم القنفذة اعتمد زمن بدء اليــوم الدراسي لشهر رمضان المبــارك لهذا العام 1443هـ، بعد التنسيـق مع محـافظي القنفٰــذة والعرضيـــات ، ليكــون العاشــرة صباحا”.

وأضافت إدارة التعليم بالقنفذة أن الوقت الزمني للحصة الدراسية سيكون 35 دقيقة، بينما تكون بداية اليوم الدراسي لمدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار”، الساعة 9 مساء.

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