مع إجازة في التلاوة والتجويد.. احتفال ختم القرآن الكريم للفنان المعتزل «أدهم نابلسي»

تواصل ـ فريق التحرير

أقيم اليوم احتفال بمناسبة ختم القرآن الكريم للفنان المعتزل أدهم نابلسي في مسجد أبو عيشة في الأردن، وذلك بعدما حصل على إجازة في التلاوة والتجويد.

وحصل الفنان التائب اليوم على إجازة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المعتزل، وهو يحمل في يده ما شرفه الله به من إجازة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

وعلق أحدهم على الصورة بقوله: “ألف مبارك يا أدهم، نفع الله بك الإسلام والمسلمين، وجعلك مباركا أينما كنت، وثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ إن أعظم ما يعين المسلم على الثبات، الانكباب على كتاب الله”.