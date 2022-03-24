«السديس» يطمئن على صحة مؤذن المسجد الحرام «حضراوي» هاتفيا

تواصل ـ فريق التحرير:

اطمأنَّ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الحالة الصحية لمؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي.

وأجرى معاليه اتصالا هاتفيا، مع مؤذن المسجد الحرام الشيخ فاروق حضراوي، اطمأنَّ خلاله على صحته، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

كما أكد للشيخ فاروق، اهتمام ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين والعاملين فيهما والحرص على سلامتهم .

من جانبه شكر الشيخ فاروق حضراوي حرص ولاة الأمر – حفظهم الله- داعيًا الله أن ينعم على حكومة خادم الحرمين وشعبها بدوام الصحة والعافية.