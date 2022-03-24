«وجعلنا الليل لباسا».. دراسة تكتشف خطورة التعرض للأضواء ليلا

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كشفت دراسة حديثة أن الذين يتعرضون للضوء الساطع ليلا، قد يمرون بتغيرات في دقات القلب ومستوى الأنسولين.

وأشارت الدراسة أن الضوء الذي تتعرض له ليلا، قد يزيد من خطر إصابتك بمجموعة كبيرة من المشكلات الصحية.

واستطاعت الدراسة التوصل إلى أنه في ظل الضوء الأكثر سطوعا، فإن أجسام الناس لا ينخفض نشاطها طوال الليل؛ وتظل في حالة يقظة عالية مع تنشيط ما يسمى بنظام استجابة المناعة في الجسم.

وتضيف الدراسة أن هذا الضوء الأزرق المنبعث من معظم الشاشات يضر بنوعية نومك وبأنظمة الجسم الفسيولوجية أكثر من الضوء الأصفر الذي يأتي من معظم المصابيح.