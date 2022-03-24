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عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني مواصلة تقديم أسلحة فتاكة

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني مواصلة تقديم أسلحة فتاكة
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تواصل- فريق التحرير:

بحث وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الأوكراني مواصلة تقديم المساعدات الدفاعية الفتاكة.

وبحسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، فإن وزير دفاعها أكد لنظيره الأوكراني استمرار دعم جيش أوكرانيا.

يأتي هذا في القوت الذي اتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، روسيا بأنها تستخدم “قنابل فوسفورية” في أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي في مقطع فيديو قائلا :”  في وقت يجتمع فيه قادة دول أعضاء الناتو في قمة استثنائية في بروكسل “هذا الصباح كان هناك قنابل فوسفورية، قُتل فيها بالغون وقُتل أطفال مجددا”.

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