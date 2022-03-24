مواجهة جديدة.. دونالد ترامب يقاضي هيلاري كلينتون

تواصل -فريق التحرير:

قرر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، مقاضاة هيلاري كلينتون بسبب مزاعم تواطؤه مع روسيا.

ورفع دونالد ترامب دعوى قضائية ضد منافسته في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، هيلاري كلينتون، إضافة إلى عدد آخر من الديمقراطيين، وزعم أنهم حاولوا تزوير تلك الانتخابات بربطهم حملته الانتخابية بروسيا.

وتشمل الدعوى القضائية قائمة مطولة من الشكاوى التي كررها الرئيس الجمهوري السابق مرارا خلال السنوات التي قضاها في البيت الأبيض بعد أن هزم كلينتون في الانتخابات.

وتأتي في وقت يواصل فيه الادعاء، بأن هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن جاءت نتيجة تزوير واسع.

وقال ترامب في الدعوى القضائية المؤلفة من 108 صفحات والتي رفعها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا “نسق المدعى عليهم فيما بينهم وتآمروا بشكل خبيث لنسج خيوط رواية كاذبة مفادها أن خصمهم الجمهوري، دونالد ترامب، كان يتواطأ مع دولة أجنبية معادية”.