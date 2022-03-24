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فراق عامين بسبب كورونا.. يخاطر بنفسه ويعبر خليج «البنغال» لملاقاة زوجته (فيديو)

فراق عامين بسبب كورونا.. يخاطر بنفسه ويعبر خليج «البنغال» لملاقاة زوجته (فيديو)
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تواصل ـ فريق التحرير:

خاطر رجل فيتنامي بنفسه، وحاول عبور خليج البنغال على قارب مطاطي لملاقاة زوجته في الهند؛ وذلك بعد فراق لمدة عامين بسبب وباء كورونا.

وأثناء محاولة الرجل التجديف للوصول إلى الهند، رصدته البحرية التايلاندية، مما اضطرها لمحاولة إنقاذه، بعد ظنها أنه ضلّ طريقه.

وقد رصد الرجل البالغ 37 عاما، من جانب قارب صيد قرب جزر سيميلان في تايلاند على بعد حوالي 80 كيلومترا من البر الرئيسي.

وقال قبطان من مركز قيادة الأمن البحري في تايلاند، إن الرجل لم يكن لديه خريطة أو بوصلة أو نظام تحديد المواقع العالمي أو ملابس احتياطية، وإنما فقط كمية محدودة من الماء.

 

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