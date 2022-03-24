شاهد.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه «لوجه الله» ومفاجأة عن هوية القاتل

تواصل- فريق التحرير:

قرر المواطن مانع بن جاسر اليامي، العفو عن قاتل ابنه “لوجه الله تعالى” ، مؤكدًا أن تنازله سواء كان القتل عمدًا أو بدون قصد.

وكشف “اليامي” في مقطع فيديو نشره حساب برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، عن هوية قاتل ابنه، قائلًا : ” إن ابنه تعرَّض للقتل على يد ابن عمه”.

وأشار والد القتيل، إلى أنه كان في يوم الحادث مع ابنه عند ابنته، وعند عودته ذبح ذبيحه وكان ابنه يصب له القهوة، لافتًا إلى أنه خرج ليقتله ابن عمه.

فيما لم يكشف المواطن عن سبب قتل ابنه على يد ابن عمه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار المواطن داعيًا له بأن يلهمه الله الصبر ويعوضه خيرًا ويرحم ابنه.