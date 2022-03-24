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المملكة تدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا ببنجلاديش

المملكة تدشن مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا ببنجلاديش
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تواصل ـ واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع بناء 500 وحدة سكنية لأقلية الروهينجا في جمهورية بنغلاديش.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني وتقديم العون للمتضررين في مختلف دول العالم.

وأفاد الدحيلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ خلال عام 2021م مشروعًا لتأمين وتوزيع السلال الغذائية لأقلية الروهينجا والمجتمع المضيف بمنطقة كوكس بازار.

من جانبه؛ أعرب وزير الداخلية البنغلاديشي عن شكره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

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