الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ماكرون: مسيرات مفخخة انطلقت من أوكرانيا واخترقت أجواء دول أوروبية

ماكرون: مسيرات مفخخة انطلقت من أوكرانيا واخترقت أجواء دول أوروبية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، أن مسيرات مفخخة انطلقت من أوكرانيا واخترقت أجواء عدة دول أوروبية.

وفي وقت سابق، قال ماكرون، إن عجلة الاقتصاد الروسي توقفت بسبب العقوبات التي فرضناها، مضيفا “سنواصل جهود وقف القتال في أوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، أن الناتو سيواصل التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع ماكرون : “نعمل على زيادة الدعم لأوكرانيا من دون أن ندخل في مواجهة مباشرة مع روسيا”.

ونوه أننا سنعمل على تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، وسنواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا”.

وأضاف “علينا تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على روسيا”، منوها أن أكبر تحد يواجه دول أوروبا الآن هو التعامل مع اللاجئين من أوكرانيا.

مواد ذات صلة

أوكرانيا: 40 حافلة تنتظر لإجلاء المدنيين من «ماريوبول» وروسيا تعرقل الخروج

أوكرانيا: 40 حافلة تنتظر لإجلاء المدنيين من «ماريوبول» وروسيا تعرقل الخروج

شاهد.. ألغام أوكرانية تنفجر في كاسحة روسية

شاهد.. ألغام أوكرانية تنفجر في كاسحة روسية

دعوة عاجلة من «مجموعة الدول 7 » للبلدان المنتجة للغاز والنفط

دعوة عاجلة من «مجموعة الدول 7 » للبلدان المنتجة للغاز والنفط

تطور خطير.. الغرب يخطط لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب

تطور خطير.. الغرب يخطط لمنع روسيا من استخدام احتياطي الذهب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>