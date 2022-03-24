شاهد.. طعن داعية إسلامي شهير في أمريكا بسكين في بطنه

تواصل- فريق التحرير:

تعرض الداعية الإسلامي المشهور في أمريكا الشيخ عثمان بن فاروق، لعملية طعن بسكين في البطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للداعية وهو ينزف دمًا من بطنه داخل مركبته، فيما طمأن البعض على صحة الشيخ الذي يرقد في المستشفى بحالة مستقرة.

وكتب أحد النشطاء عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “عاجل من الولايات المتحدة الأمريكية.. محاولة قتل فاشلة للداعية الشيخ عثمان بن فاروق”.

وتابع :” اللهم لك الحمد الشيخ حالته مستقرة الآن نسأل الله أن يحفظه ويشفيه.. الرجل يعمل في الدعوة ويتعرض يوميا إلى تهديدات”.

وأضاف :” أين جماعة (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم!).. كلها أكاذيب”.

واشتهر الشيخ عثمان بنشاطه الدعوي، حيث يقيم خيمة في الفضاء العام، ويدعو إلى الإسلام، من خلال توزيع الكتب التي تعرف بالإسلام، وأيضا بنقاشاته وشرحه المؤثر والقوي.